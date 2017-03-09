В престижном рейтинге университетов резко выросло число российских вузов. Это успех?
1
Что случилось?
В предметный рейтинг лучших университетов мира, который каждый год составляет британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds, попали 28 российских вузов. В прошлом году таких вузов было только 17.
2
Что значит «предметный рейтинг»?
Предметный рейтинг оценивает вузы по конкретным дисциплинам. В этом году составители рейтинга QS сравнивали качество преподавания 46 разных предметов. Среди них математика, физика и астрономия, лингвистика, право, социология, философия и другие.
3
Какой российский вуз выше всего в предметных рейтингах?
МГУ — главный российский университет попал в рейтинги по многим предметам. Самую высокую позицию — 13-ю строчку — он занял в лингвистике.
4
Каким образом российское образование так продвинулось всего за год?
На этот вопрос не так просто ответить. Нужно понимать, как именно устроено исследование Quacquarelli Symonds. На самом деле это не единый рейтинг: для каждого предмета составляется свой список лучших вузов. Количество позиций в этих списках разное — от пятидесяти до пятисот университетов — и от года в год это количество может меняться. Для примера: в 2016 году в список лучших по физике и астрономии попали 400 вузов, а в 2017-м — 500. И на эти дополнительные позиции попали сразу три российских вуза — Новосибирский государственный технический университет, Самарский национальный исследовательский университет и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Если бы условия по всем дисциплинам оставались прежними, за бортом рейтинга оказались бы девять российских вузов.
5
Получается, вся эта новость про улучшение — мыльный пузырь?
Нет, есть несколько вузов, которые попали бы в рейтинг в любом случае — правда, таких университетов таких три: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Нижегородский университет Лобачевского и РЭШ. В любом случае не стоит считать, что новость о попадании российских вузах в предметный рейтинг — это какая-то фикция. Они туда действительно попали. Просто тот факт, что в международном списке лучших стало на 11 российских университетов больше, чем в прошлом году, не отражает улучшение российского образования за год.