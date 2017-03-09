В престижном рейтинге университетов резко выросло число российских вузов. Это успех?

На этот вопрос не так просто ответить. Нужно понимать, как именно устроено исследование Quacquarelli Symonds. На самом деле это не единый рейтинг: для каждого предмета составляется свой список лучших вузов. Количество позиций в этих списках разное — от пятидесяти до пятисот университетов — и от года в год это количество может меняться. Для примера: в 2016 году в список лучших по физике и астрономии попали 400 вузов, а в 2017-м — 500. И на эти дополнительные позиции попали сразу три российских вуза — Новосибирский государственный технический университет, Самарский национальный исследовательский университет и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Если бы условия по всем дисциплинам оставались прежними, за бортом рейтинга оказались бы девять российских вузов.