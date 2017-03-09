В рейтинг лучших университетов мира вошли 28 российских вузов. Годом ранее их было на 11 меньше

В ежегодный предметный рейтинг лучших университетов мира, составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds, попали 28 российских вузов, на 11 больше, чем годом ранее.

Всего в список вошли высшие учебные заведения из 74 стран, которые эксперты компании оценивали по 46 предметам.

Первое место занял Гарвард, получивший высшие оценки по 15 предметам, вторым стал Массачусетский технологический институт (MIT), занимающий лидирующие позиции по 12 предметам. Единственным вузом кроме Гарварда и MIT, набравшим высший балл более, чем по одному предмету, оказался Оксфорд.

Из российских вузов, пишет «Коммерсант», лучший результат показал МГУ, вошедший в число 50 лучших университетов мира по семи направлениям. Лучшие результаты МГУ продемонстрировал в предмете «лингвистика», став 13-м вузом в мире по этому направлению.

Эксперты, опрошенные изданием, частично связывают улучшение показателей российских вузов в предметном рейтинге QS с программой «5-100», направленной на повышение конкурентности российских вузов.