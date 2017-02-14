Правительство сократило финансирование российских университетов

Финансирование российских высших учебных заведений в рамках программы «повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» будет сокращено.

Соответствующее постановление правительства, датированное 10 февраля, опубликовано на портале правовой информации.

Планировалось, что университеты в 2017–2019 годах будут получать по 14,5 миллиарда рублей в год. Постановление правительства сокращает финансирование — до 10,6 миллиарда рублей в 2017 году, до 10,2 миллиарда рублей в 2018 году и до 10 миллиарда рублей в 2019 году.

С 2020 года ожидается возвращение к ранее запланированному уровню финансирования в 14,5 миллиарда рублей.