Правительство сократило финансирование российских университетов
Финансирование российских высших учебных заведений в рамках программы «повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» будет сокращено.
Соответствующее постановление правительства, датированное 10 февраля, опубликовано на портале правовой информации.
Планировалось, что университеты в 2017–2019 годах будут получать по 14,5 миллиарда рублей в год. Постановление правительства сокращает финансирование — до 10,6 миллиарда рублей в 2017 году, до 10,2 миллиарда рублей в 2018 году и до 10 миллиарда рублей в 2019 году.
С 2020 года ожидается возвращение к ранее запланированному уровню финансирования в 14,5 миллиарда рублей.
Программа повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров также известна под названием «проект 5-100». Целью программы является попадание к 2020 году не менее пяти российских вузов в топ-100 одного из трех мировых образовательных рейтингов.
Для участия в программе был отобраны 21 вуз, в том числе, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Высшая школа экономики (ВШЭ), Российский университет Дружбы народов (РУДН) и Казанский федеральный университет. МГУ и СПбГУ, которые и так попадали в международные рейтинги, в «проекте 5-100» не участвуют.
В конце января сообщалось, что Минобрнауки решило сократить расходы на развитие научно-технологического комплекса и, в частности, на научные исследования. Финансирование программы, рассчитанной до 2020 года, предлагается сократить с 229 миллиардов до 204 миллиардов рублей.