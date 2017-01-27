Россия дополнительно сократит финансирование научных исследований

Министерство образования и науки России решило сократить расходы на развитие научно-технологического комплекса и, в частности, на научные исследования. Об этом говорится в подготовленном постановлении правительства, которое опубликовано для общественного обсуждения.

Общие траты на программу, запланированную до 2020 года, сократятся с 229 до 204 миллиардов рублей. Финансирование прикладных научных исследований планируют сократить со 122 до 103 миллиардов рублей.

Сокращению подлежат в первую очередь исследования, которые направлены на «решение комплексных научно-технологических задач». По этой статье бюджет будет урезан на треть в 2017 году и вдвое в течение двух последующих лет.

При этом правительство планирует увеличить расходы на строительство и реконструкцию научных и учебных организаций. В документе перечислены Курчатовский институт, Московский энергетический институт (МЭИ), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Санкт-Петербургский политехнический университет.

В Минобрнауки изданию рассказали, что сокращение связано с принятым федеральным бюджетом. Там заверили, что общее финансирование науки из бюджета увеличится, а случаев полного отказа от каких-то направлений исследований не будет.