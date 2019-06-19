Новосибирский университет обогнал СПбГУ в рейтинге лучших вузов мира

Новосибирский государственный университет обогнал СПбГУ в рейтинге лучших университетов мира по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds.

В рейтинге QS World University Ranking 2020 НГУ занял 231-е место, поднявшись с прошлогоднего 244-го места. СПбГУ стал 234-м, улучшив свой результат на одну позицию.

Лучшим российским вузом в рейтинге, как и в прошлые годы, оказался МГУ. Московский университет также показал лучший за последние годы результат, поднявшись с 90-го на 84-е место.

Лучшими вузами планеты, согласно рейтингу Quacquarelli Symonds, по-прежнему являются Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.