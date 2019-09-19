В Мосгордуму не баллотировался ни один кандидат от «Единой России». Но фракция такая все равно будет

Мосгордума приняла в первом чтении приняла проект поправок в собственном регламенте, которые позволят создать фракцию партии «Единая Россия» в седьмом созыве. За это выступили , затем поправки приняли в целом. Трансляция заседания идет в ютьюбе.

Поправки нужны, так как ни один единоросс не шел на выборы от партии власти, все они формально были самовыдвиженцами. Но действующая редакция регламента (статья 109) запрещает создавать фракции из депутатов, которые не были выдвинуты соответствующим объединением.

Вице-спикер Степан Орлов, который возглавлял фракцию в предыдущем созыве Мосгордумы, отметил, что «Единая Россия» имела фракцию раньше, а значит для соблюдения преемственности должна иметь ее и теперь. Представители других партий выступили против.