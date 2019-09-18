Создатели «Игры престолов» и Стивен Фрай выступили против политических репрессий в России

77 общественных деятелей подписали открытое письмо против «политических репрессий и беззакония, происходящих в России». Текст письма опубликован на сайте The Moscow Times.

Письмо подготовила рабочая группа, созданная Михаилом Ходорковским. Обращение среди прочих подписали создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, писатель Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года Герта Мюллер.

Авторы обращения заявили, что наблюдают «тревожные события», которые разворачиваются в Москве и других городах России в последний месяц. По их словам, россияне требуют от своих властей права, которые «в свободном мире принимают как должное». Это право участвовать и голосовать на свободных выборах, прекращение уголовного преследования участников мирных акций протеста, а также наказание сотрудников правоохранительных органов, которые без необходимости применяют силу к демонстрантам.

Подписавшие письмо осудили «арест политических оппонентов, насилие со стороны полицейских в отношении мирных жителей, незаконное задержание детей и угрозы в адрес родителей». Они отметили, что в России около 200 политзаключенных.

Авторы письма также обратились к международным компаниям, чей бизнес важен для осуществления демократических прав и свобод. Они отметили, что российские власти заставляют Facebook и Google соблюдать местные законы, которые «душат гражданское общество». Авторы обращения призвали международное деловое сообщество не поддаваться на давление российских властей и добиваться политической независимости при работе в России.

17 сентября десятки священников РПЦ подписали открытое письмо в защиту фигурантов « ». Они потребовали пересмотреть приговоры, вынесенные фигурантам, а также снять обвинения с тех, кто ожидает суда.

Похожее открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела» подписали сотни учителей со всей России.