Первый канал анонсировал новое шоу с Ксенией Собчак

Первый канал опубликовал промо-ролик нового шоу с телеведущей Ксенией Собчак.

В видео Собчак говорит по телефону, лежа в ванной: «Привет, Андрей. Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Ага. Оно изменит всю мою жизнь».

Издание Baza и радиостанция «Говорит Москва» сообщают со ссылкой на источники, что Собчак будет вести шоу «Пусть говорят». Об этом же в мае писала «Фонтанка».

Официально информация о том, что Собчак станет вести «Пусть говорят», не подтверждена. Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова в беседе с телеграм-каналом «Подъем» не подтвердила и не опровергла эти сведения. «Мы будем держать вас в курсе», — сказала она.

Ксения Собчак ранее вела на Первом канале шестой сезон реалити-шоу «Последний герой» в 2008-2009 годах, а также второй сезон шоу «Две звезды» в 2009 году.

Ксения Собчак перестала появляться на крупных федеральных каналах в 2012 году после того, как несколько раз участвовала в протестных митингах. Телеведущая вернулась в федеральный эфир осенью 2017 года, когда объявила об участии в президентских выборах.

В мае 2019 года Ксения Собчак стала генеральным продюсером развлекательного телеканала «Супер», который входит в холдинг «Газпром-медиа».

Программу «Пусть говорят» в 2005-2017 годах вел Андрей Малахов. После его ухода на «Россию 1» ведущим ток-шоу стал Дмитрий Борисов.