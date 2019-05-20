Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»
Источник: Интерфакс
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Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга «Газпром-медиа».
Собчак будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов, в том числе развлекательного характера.
В декабре 2018 года Ксения Собчак объявила об уходе с поста главного редактора российской версии журнала LʼOfficiel, где работала четыре года. После этого она стала развивать свой канал на ютьюбе.
Собчак входит в совет партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет политик Дмитрий Гудков. От этой партии Собчак в 2018 году баллотировалась в президенты. На выборах она набрала 1,68% голосов.