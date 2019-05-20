Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала , пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга «Газпром-медиа».

Собчак будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов, в том числе развлекательного характера.

В декабре 2018 года Ксения Собчак объявила об уходе с поста главного редактора российской версии журнала LʼOfficiel, где работала четыре года. После этого она стала развивать свой канал на ютьюбе.

Собчак входит в совет партии , которую возглавляет политик Дмитрий Гудков. От этой партии Собчак в 2018 году баллотировалась в президенты. На выборах она набрала 1,68% голосов.