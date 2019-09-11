Суд вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру. Подсудимым отменили меры пресечения

Судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова вернула в прокуратуру уголовное . Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда. «Настоящее дело не может быть рассмотрено судом», — сказано в постановлении Аккуратовой.

Она также постановила отменить меры пресечения, назначенные подсудимым. Все они сейчас под подпиской о невыезде.

Поводом для возврата дела стали противоречия, которые появились после новой экспертизы: было установлено, что на реализованные проекты «Седьмой студии» потратили больше денег, чем выделило государство. При этом обвинение настаивало, что значительная часть выделенных средств была похищена.