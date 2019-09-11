Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова поставила вопрос о возврате уголовного и режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Суд указал на ошибки в обвинительном заключении, «которое содержит противоречащие сведения».

Адвокаты подсудимых поддержали мнение судьи. Гособвинение выступило против.

Вслед за этим судья предложила поставить вопрос об изменении меры пресечения фигурантам дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Решение суда по этому вопросу будет оглашено сегодня в 15:00.