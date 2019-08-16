Новая экспертиза по делу «Седьмой студии» показала: государство потратило на проект «Платформа» меньше его рыночной стоимости Адвокат назвал это доказательством того, что никто ничего не украл

Директор РАМТ Софья Апфельбаум, режиссер Кирилл Серебренников и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский в суде по делу «Седьмой студии». 16 августа 2019 года Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA

16 августа на суде по были оглашены результаты новой экспертизы, которую судья Ирина Аккуратова назначила в апреле. В частности, эксперты пришли к выводу, что рыночная стоимость проекта «Платформа» составляла 260 миллионов рублей, «с учетом налогов сумма затрат значительно превышает 300 миллионов рублей», в то время как государство выделило на него 216 миллионов.

По мнению адвоката Кирилла Серебренникова Дмитрия Харитонова, «таким образом, эксперты пришли к выводу, что „Седьмая студия“ сэкономила около 80 миллионов рублей», передает ТАСС.

«Это означает, что деньги, выделенные на проект, были потрачены максимально рационально и на них было сделано проектов больше, чем было возможно, и что никто ничего не украл», — цитирует его «Интерфакс». Адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова после заседания заявила агентству, что они «очень довольны».

На ряд вопросов, сообщает «Медиазона», экспертиза не ответила из-за о финансово-хозяйственной деятельности: как следует из онлайна издания из зала суда, это были вопросы об общей сумме расходов «Седьмой студии», в том числе не связанных с проектом «Платформа».

Эксперты отметили, что проект «Платформа» стал «важным социально-культурным явлением» для российского искусства и отвечал целям, которые ставит министерство культуры при финансировании программ, передает РБК.

Следующее заседание назначено на 23 августа.