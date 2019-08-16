Новая экспертиза по делу «Седьмой студии» показала: государство потратило на проект «Платформа» меньше его рыночной стоимости Адвокат назвал это доказательством того, что никто ничего не украл
16 августа на суде по делу «Седьмой студии» были оглашены результаты новой экспертизы, которую судья Ирина Аккуратова назначила в апреле. В частности, эксперты пришли к выводу, что рыночная стоимость проекта «Платформа» составляла 260 миллионов рублей, «с учетом налогов сумма затрат значительно превышает 300 миллионов рублей», в то время как государство выделило на него 216 миллионов.
По мнению адвоката Кирилла Серебренникова Дмитрия Харитонова, «таким образом, эксперты пришли к выводу, что „Седьмая студия“ сэкономила около 80 миллионов рублей», передает ТАСС.
«Это означает, что деньги, выделенные на проект, были потрачены максимально рационально и на них было сделано проектов больше, чем было возможно, и что никто ничего не украл», — цитирует его «Интерфакс». Адвокат Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова после заседания заявила агентству, что они «очень довольны».
На ряд вопросов, сообщает «Медиазона», экспертиза не ответила из-за отсутствия документов о финансово-хозяйственной деятельности: как следует из онлайна издания из зала суда, это были вопросы об общей сумме расходов «Седьмой студии», в том числе не связанных с проектом «Платформа».
Эксперты отметили, что проект «Платформа» стал «важным социально-культурным явлением» для российского искусства и отвечал целям, которые ставит министерство культуры при финансировании программ, передает РБК.
Следующее заседание назначено на 23 августа.