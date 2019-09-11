СК отказался возбуждать дело об угрозах, поступавших адвокату из-за видеозаписи пыток в ярославской колонии

Следователь управления СК по Ярославской области Геннадий Бобров отказался возбуждать уголовное дело об угрозах убийством адвокату фонда «Общественный вердикт» Ирине Бирюковой, которая передала «Новой газете» видеозаписи .

Постановление датировано 27 февраля, но Бирюкова сказала «Медузе», что получила его только 10 сентября. В документе говорится, что следователь назначил экспертизу двух категорий угроз, поступавших адвокату. Первые — это сотрудников ФСИН, которые ей пересказали неназванные источники. Угрозы звучали как в адрес осужденных, так и в адрес Бирюковой. Эксперты не смогли решить, есть ли в этих словах агрессия, так как реплики переданы «опосредованно третьими лицами».

Вторая категория — в личных сообщениях в фейсбуке, которые приходили Бирюковой вскоре после публикации видеозаписей пыток в июле 2018 года. Эксперты криминиластического центра управления МВД по Ярославской области, изучив эти фразы, решили, что «признаков вербальной агрессии в форме угрозы не имеется».

Следователь Бобров также отметил, что пять опрошенных им сотрудников ФСИН «дали аналогичные друг другу пояснения», из которых следует, что угроз они не высказывали. Бобров посчитал, что после публикации видео дело приобрело большой резонанс. «В подобных условиях высказывать какие-либо угрозы в адрес осужденных было бы просто нелогично», — добавил он в постановлении.