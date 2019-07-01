Адвокат избитого заключенного обнаружила, что сотрудники ярославской колонии прослушивали их разговоры

В ярославской исправительной колонии № 1, сотрудники которой в 2017 году избили заключенного Евгения Макарова, тайно прослушивали и записывали его разговоры с адвокатом Ириной Бирюковой. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Бирюкова нашла аудиозапись их разговора, который по требованию администрации ИК прошел в комнате приема передач с помощью специального телефона, на жестких дисках в материалах . В начале файла некий мужчина — предположительно, оперативник (и один из фигурантов дела) Сипан Мамоян — говорит: «Макар, адвокат». По мнению фонда, это подтверждает, что прослушка была намеренной.

Бирюкова также нашла в материалах дела расшифровки ее бесед с Макаровым, Русланом Вахаповым и Иваном Непомнящих, которые прошли 24 апреля 2017 года после их избиения спецназом ФСИН и сотрудниками колонии.

«Общественный вердикт» называет находку редким случаем, когда факт такой прослушки можно доказать, поскольку материалы были найдены следствием. Ирина Бирюкова попросила Следственный комитет возбудить дело о превышении сотрудниками колонии должностных полномочий.

«Важно понять сейчас — готово ли государство отреагировать и защитить конфиденциальность общения с адвокатом в колониях или найдутся отговорки, в том числе со ссылкой на », — заявили в организации.