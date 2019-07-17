«Новая газета» опубликовала еще одно видео пыток в ярославской ИК-1

«Новая газета» опубликовала новое видео пыток заключенных в ярославской колонии № 1.

Сотрудники колонии избили дубинками группу заключенных, пытавшихся защитить одного из своих сокамерников. Его охранники намеревались отвести в так называемый «класс воспитательной работы» за то, что он жаловался администрации на невыданную туалетную бумагу.

Предупреждение. Видеозапись содержит сцены насилия!

(18+) Новые видео издевательств в ярославской ИК-1 novayagazeta

Издание отмечает, что эти записи, датируемые февралем 2016 года, были восстановлены специалистами в ходе расследования дела о пытках Евгения Макарова.

О пытках в ярославской ИК-1 стало известно ровно год назад — в середине июля 2018 года «Новая газета» опубликовала видео, на котором полтора десятка сотрудников избивали заключенного Евгения Макарова.

После публикации в отношении 15 сотрудников ИК-1 были возбуждены уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий. В суд они пока не поступили.

Публикация видео привлекла общественное внимание к пыткам в колониях. С тех пор стало известно о многих аналогичных случаях по всей стране.