«Новая газета» опубликовала еще одно видео пыток в ярославской ИК-1
«Новая газета» опубликовала новое видео пыток заключенных в ярославской колонии № 1.
Сотрудники колонии избили дубинками группу заключенных, пытавшихся защитить одного из своих сокамерников. Его охранники намеревались отвести в так называемый «класс воспитательной работы» за то, что он жаловался администрации на невыданную туалетную бумагу.
Предупреждение. Видеозапись содержит сцены насилия!
Издание отмечает, что эти записи, датируемые февралем 2016 года, были восстановлены специалистами в ходе расследования дела о пытках Евгения Макарова.
Однако до сих пор следствие не усмотрело оснований для возбуждения дела по мотивам восстановленных записей.
О пытках в ярославской ИК-1 стало известно ровно год назад — в середине июля 2018 года «Новая газета» опубликовала видео, на котором полтора десятка сотрудников избивали заключенного Евгения Макарова.
После публикации в отношении 15 сотрудников ИК-1 были возбуждены уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий. В суд они пока не поступили.
Публикация видео привлекла общественное внимание к пыткам в колониях. С тех пор стало известно о многих аналогичных случаях по всей стране.