«Левада-центр»: каждый десятый россиянин сталкивался с пытками

Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны правоохранительных органов. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного «Левада-центром» к Международному дню в поддержку жертв пыток (26 июня).

Опрос проводился по заказу правозащитного «Комитета против пыток» среди 3400 человек в 53 регионах страны. Его результаты публикует «Коммерсант».

Две трети из тех, кто сталкивался с пытками, заявили, что насилие применялось для унижения и запугивания. В половине случаев силовики с помощью пыток выбивали признательные показания от задержанных. В трети случаев насилие использовалось для наказания. Некоторые из опрошенных отметили, что правоохранительные органы также воздействовали на их близких.

Около 60% опрошенных назвали пытки недопустимыми. Почти 30% допустили применение пыток в исключительных случаях, например, ради спасения чужой жизни или по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление. 39% участников опроса считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.