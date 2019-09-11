На клип Тимати и Гуфа о Москве пожаловались в ЦИК. Рэперов заподозрили в незаконной агитации

Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Пресненского района Москвы Михаил Блинов пожаловался в Центризбирком на незаконную агитацию из-за клипа «Москва» рэперов Тимати и Гуфа. Об этом Блинов рассказал «Дождю».

В жалобе, копия которой есть у «Дождя», отмечается, что клип был опубликован на ютьюбе в накануне выборов в Мосгордуму, а артисты в нем «расхвалили» работу мэра Москвы Сергея Собянина. Блинов считает, что ролик был создан по заказу мэрии, которая поддерживала на выборах в Мосгордуму кандидатов, официально шедших как самовыдвиженцы.

Автор жалобы попросил Центризбирком обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой проверить клип на незаконную агитацию. Также он заявил о необходимости расследовать причастность мэрии Москвы к клипу. Кроме того, Блинов настаивает на перевыборах в тех округах, где победили поддержанные Собянином кандидаты, либо отмены всех результатов выборов в Мосгордуму.

Клип Тимати и Гуфа «Москва» вышел 7 сентября и за два дня набрал больше миллиона дизлайков — это рекорд в истории русского ютьюба. Гуф извинился за участие в ролике, заявив, что его «развели» и что он не знал о выборах в Москве. Тимати удалил клип, объяснив это нежеланием «продолжать волну негатива».

Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования 8 сентября. В городской парламент прошли 25 самовыдвиженцев, которых неофициально поддерживала мэрия Москвы, и 20 кандидатов, поддержанных Навального.