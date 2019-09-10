«Пускай с этой Любой разберется комиссия». Депутаты проверят деятельность Навального и Соболь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России проверить деятельность оппозиционных политиков Алексея Навального и Любови Соболь.

Таким образом спикер отреагировал на выступление Владимира Жириновского, утверждавшего, что российские оппозиционеры работают на иностранные государства. В своем выступлении Жириновский называл Соболь исключительно «Любой».

«Давайте, мы поручим комиссии, чтобы изучила эти вопросы. Вот вы говорите, что Навальный завербован в Йельском университете — пусть комиссия разберется. Люба, пускай с этой Любой разберется комиссия», — ответил Володин.

Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России была создана в середине августа. Депутаты заподозрили, что иностранные государства могли вмешаться в избирательную кампанию в России. В российском МИДе обвинили в этом немецкое издание Deutsche Welle, которое, по мнению дипломатов, публиковало призывы участвовать в несогласованных акциях протеста.

Роскомнадзор в день выборов в России фиксировал появление политической рекламы в поисковике Google, соцсети Facebook и видеохостинге YouTube.