На выборах депутатов законодательного собрания Хабаровского края по партийным спискам с большим отрывом лидирует ЛДПР.

По данным обработки около трети протоколов, ЛДПР набирает 56,2% голосов, КПРФ — 16%, а «Единая Россия» — 13,4%.

В думе Хабаровского края 36 депутатов, 12 из них избираются по пропорциональной системе, 24 — по одномандатным округам. Во многих одномандатных округах, по предварительным данным, также лидируют кандидаты от ЛДПР.

Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что в 19 из 24 одномандатных округах побеждают не кандидаты от «Единой России». Волков считает это успехом проекта « ».

В думе Хабаровского края предыдущего созыва у «Единой России» было 30 мест, а у КПРФ и ЛДПР — по три.

8 сентября в России проходят около пяти тысяч выборов разного уровня.