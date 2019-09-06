Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер 6 сентября на 96-м году жизни, сообщает BBC News.

Alessandro Di Meo / Reuters / Scanpix / LETA

Роберт Мугабе пришел к власти в Зимбабве в 1987 году (до этого он семь лет был премьер-министром) и возглавлял страну в течение 30 лет. Он стал одним из самых пожилых глав государств на планете.

За время правления Мугабе часто критиковали на Западе за нарушение прав человека и коррупцию, называя его режим диктаторским. В Африке за ним сохранялась репутация борца за свободу и одного из основателей независимого Зимбабве.

В 2017 году политика отстранили от власти в результате военного переворота и поместили под домашний арест. Вскоре после этого Мугабе добровольно ушел в отставку.