АСВ: больше всего денег в проблемных банках держали пенсионеры

Люди пенсионного возраста (старше 60 лет) оказались лидерами по объему вкладов в рухнувших банках. Таковы результаты Агентства по страхованию вкладов, которые приводят «Ведомости».

На вкладчиков старше 60 лет приходятся 47,8% всех сбережений со средней суммой вклада 455 тысяч рублей. Причем 54,3% вкладчиков пенсионного возраста обращались за выплатами не один раз (после отзыва лицензии у нескольких банков). Пенсионеры также лидируют по числу вкладов, размер которых превышает застрахованные 1,4 миллиона рублей — таких в этой возрастной группе 5,9%.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что распределение закономерно, так как накопления у людей появляются с возрастом. При этом управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов добавил, что проблемные банки могут специально привлекать пенсионеров повышенными ставками, так как те реже расторгают вклады досрочно.