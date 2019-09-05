В офис ФБК, студию «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального пришли силовики

В студию канала «Навальный Live», офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и московский штаб политика пришли люди в масках для проведения обыска. Об этом рассказал глава штаба Навального Леонид Волков.

В студию «Навальный Live» пришел ОМОН, сообщается в твиттере канала. Это произошло незадолго до начала прямого эфира, который должен был провести Алексей Навальный. По словам политика, дверь в студию выломали. Руководитель группы силовиков поручил никого не пускать в офис, в том числе адвокатов, добавил Навальный.

В штаб Навального пришли несколько человек в балаклавах и люди в штатском; один из них представился следователем. Сотрудникам штаба сообщили о проведении следственных действий, пишет «Медиазона» со ссылкой на SMM-менеджера штаба Навального Александра Шепелева.

По его словам, силовики закрыли камеры видеонаблюдения флагом России. Камеры также отключают в коридоре возле офиса ФБК, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

О причинах прихода силовиков официально не сообщается. По информации Baza, он связан с делом об отмывании денег против ФБК.

Новость дополняется