Жену Леонида Волкова обыскали и допросили по делу об отмывании денег в ФБК

Руководителя социологической службы ФБК Анну Бирюкову, жену Леонида Волкова, допросили по делу о легализации преступных доходов фондом. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Бирюкова была задержана вечером 20 августа в Петербурге, куда она прилетела на несколько дней по работе. Сам Волков вместе с семьей находится за границей.

У Бирюковой изъяли банковскую карту и мобильный телефон. Также был проведен обыск в отеле, где она остановилась. Там следователи ничего не нашли. Через пять часов после задержания Анну Бирюкову отпустили.

Об уголовном деле об «отмывании заведомо преступных денег» Фондом борьбы с коррупцией Следственный комитет объявил 3 августа, в день проведения очередной протестной акции за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Изначально в деле фигурировала сумма «порядка миллиарда рублей».

8 августа следователи провели масштабные обыски у сотрудников ФБК. Тогда же был наложен арест на счета фонда. В постановлениях на обыски вменяемая фонду сумма отмытых средств снизилась до 75 миллионов рублей.