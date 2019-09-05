СК возбудил уголовное дело о вымогательстве против заключенных «Крестов-2», избивавших сокамерника

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о вымогательстве в отношении трех заключенных СИЗО .

Ранее сообщество Gulagu.net рассказывало о случаях системного избиения заключенными сокамерников в следственном изоляторе. По данным правозащитников, это делается с ведома руководства и сотрудников СИЗО. Заключенных избивают в так называемых «пресс-хатах», заставляя писать явки с повинной и вымогая деньги.

В сообщении СК утверждается, что сведения о наличии «пресс-хат» в СИЗО не подтвердились.

Показанные правозащитниками фото- и видеоматериалы в СК назвали смонтированными. «Установлено, что на фотографии изображен другой следственно-арестованный. Он пояснил, что для имитации видимости телесных повреждений использовались красящие вещества… Монтаж видеоролика осуществлен за пределами изолятора», — говорится в заявлении ведомства.

После появления свидетельств Gulagu.net в СИЗО «Кресты-2» прошла ведомственная проверка, по итогам которой ФСИН признала факты избиений, вымогательств и превышения должностных полномочий в «Крестах-2». Трое сотрудников изолятора были уволены.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Петербурга потребовали от главы СК Александра Бастрыкина проверить действия врио начальника следственного изолятора Никиты Ильина и других сотрудников СИЗО на предмет халатности и превышения должностных полномочий.