Правозащитники пожаловались в СК на руководство СИЗО «Кресты-2». Там избивают заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии Петербурга направили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину заявление о преступлениях в СИЗО .

В документе, которое опубликовала представитель ОНК Яна Теплицкая в телеграм-канале «ОНК СПб 16%», правозащитники требуют провести проверку действий врио начальника следственного изолятора Никиты Ильина и других сотрудников СИЗО на предмет халатности и превышения должностных полномочий.

В заявлении описывается один из случаев систематических побоев арестанта по имени Сергей другими сокамерниками. Правозащитники рассказывают, что его избивали черенком от лопаты и плинтусом, вымогали деньги и заставили написать явки с повинной. Все это делалось при попустительстве сотрудников СИЗО, утверждают члены ОНК.

В начале августа сообщество Gulagu.net сообщило, что в «Крестах-2» существуют так называемые «пресс-хаты», где арестанты пытают и насилуют сокамерников по указанию сотрудников ФСИН.

После этого в СИЗО прошла ведомственная проверка, по итогам которой ФСИН признала факты избиений, вымогательств и превышения должностных полномочий в «Крестах-2». Трое сотрудников изолятора были уволены.