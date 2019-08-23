Троих сотрудников СИЗО «Кресты» уволили после проверки. Ее провели из-за сообщений правозащитников о пытках

Трое сотрудников изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге уволены после проверки ФСИН, которая была начата из-за сообщений правозащитников о пытках.

Как уточнили в пресс-службе ФСИН, еще 20 сотрудников и руководителей были привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия решений о возможном возбуждении уголовного дела.

7 августа сообщество Gulagu.net опубликовало фото и видео пыток в «Крестах-2». Правозащитники заявили, что в СИЗО существуют так называемые «пресс-хаты», где арестанты пытают и насилуют сокамерников по указанию администрации изолятора и оперативников ФСИН.

Ранее сообщалось, что проверка ФСИН выявила «факты избиений осужденных, вымогательств денежных средств и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения».