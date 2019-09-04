В Генпрокуратуре назвали «высокопрофессиональной» работу полиции и Росгвардии на акциях протеста в Москве

На несанкционированных акциях за свободные выборы в Мосгордуму полицейские и росгвардейцы действовали законно и профессионально. Об этом заявил замглавы по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры России Алексей Жафяров на заседании в Совете Федерации.

«Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом», — цитирует Жафярова РИА Новости.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что ведомство примет дополнительные меры, чтобы не допустить нарушения закона при подготовке и проведении выборов в Мосгордуму.

Московские избиркомы на допустили на выборы в Мосгордуму многих известных оппозиционных кандидатов. Из-за этого в Москве с середины июля проходят акции протеста, большинство из которых не были согласованы.

На несогласованных акциях протестующих и обычных прохожих массово задерживали, нередко применяя к ним силу. Не менее 17 человек, избитых при задержании, добиваются наказания для сотрудников МВД и Росгвардии. Но СК и суд уже отклонили ряд жалоб на их действия.