СК закрыл дело о массовых беспорядках против Егора Жукова. Он переведен из СИЗО под домашний арест

Обновлено. Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках.

Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого по «московскому делу». Об этом сообщает «Новая газета».

Также под домашний арест отправлен еще один фигурант «московского дела» Сергей Фомин.

Об изменении меры пресечения Жукову и Фомину попросил Следственный комитет.

Егор Жуков — один из самых известных фигурантов «московского дела». В его поддержку высказывались «Новая газета», «Эхо Москвы», рэпер Оксимирон, проректор ВШЭ Валерия Касамара, которая баллотируется в Мосгордуму.

Жукову, который обвинялся в участии в массовых беспорядках, 3 сентября также было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Следствие усмотрело призывы к экстремизму в четырех видео на ютьюб-канале Жукова.