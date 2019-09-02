Пострадавшим при наводнении в Иркутской области пообещали бесплатное обучение в вузах и реструктуризацию кредитов

Студентов первого и второго курса вузов из пострадавших от наводнения районов Иркутской области, обучающихся на коммерческой основе, планируют перевести на бюджет.

Об этом было объявлено на совещании по вопросам восстановления пострадавших районов Иркутской области с участием президента РФ Владимира Путина.

Также бесплатно смогут обучаться и студенты первого курса профессиональных учебных заведений Иркутской области.

Путин, посетивший Иркутскую область на пути в Монголию, также в ходе совещания призвал Сбербанк пойти навстречу жителям пострадавших районов и реструктуризовать их задолженность по кредитам. «Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос», — сказал Путин.

В конце июня в Иркутской области произошло сильное наводнение. В конце июля в регионе из-за сильных дождей, которые привели к подъему воды в реках и подъему уровня грунтовых вод, вновь оказались частично подтоплены несколько населенных пунктов. Погибли более 20 человек. Расходы на восстановление региона правительство предварительно оценило в несколько десятков миллиардов рублей.