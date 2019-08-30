Суд в Петербурге во второй раз снял с выборов кандидата в депутаты из-за постов в соцсетях

Выборгский районный суд Петербурга повторно отменил регистрацию кандидата в муниципальные депутаты округа Светлановское . Об этом он сообщил в твиттере.

Суд снял его с выборов из-за незаконной агитации и распространения нацистской символики. Речь идет о записи в ВК, где Кен опубликовал листовку, в которой его назвали фашистом.

Также суд посчитал незаконной агитацией его сообщение с критикой судьи, снявшей его с выборов в первый раз.

Даниил Кен отметил, что решение суда пока не вступило в законную силу и у него есть пять дней на апелляцию. Пока что он остается зарегистрированным кандидатом и продолжает агитацию.

В Петербурге 8 сентября пройдут выборы депутатов в 109 из 111 муниципальных округов города. Ранее оппозиционные политики жаловались на то, что избиркомы, в том числе в округе Светлановское, тайно назначили проведение выборов. Кроме того, они говорили, что в избиркомах создают искусственные очереди из фейковых кандидатов, чтобы помешать зарегистрироваться оппозиционерам.