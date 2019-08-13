Суд в Петербурге снял с выборов кандидата в муниципальные депутаты из-за постов в ВК про «Единую Россию»

Выборгский районный суд Петербурга отменил решение о регистрации на муниципальных выборах самовыдвиженца , которого поддерживает городской штаб Навального. Об этом сам Кен сообщил «Новой газете».

Кена сняли с выборов по искам избирательной комиссии муниципального округа (ИКМО) «Светлановское», которая его зарегистрировала, и кандидата от «Единой России» Оксаны Шуваловой. У них возникли претензии к про «Единую Россию», которые Кен опубликовал во «Вконтакте» в 2014-2019 годах.

Суд согласился с позицией истцов о том, что записи Кена являются незаконной агитацией на муниципальных выборах, которая осуществлялась с нарушением прав «Единой России» на интеллектуальную собственность, так как партия не разрешала Кену использовать ее название и символику.

Кен отметил, что все публикации были сделаны до назначения муниципальных выборов. Он намерен обжаловать решение суда.

Выборы депутатов в 109 из 111 муниципальных округов Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. В ходе регистрации кандидатов оппозиционные политики сообщали о противодействии со стороны избиркомов. ИКМО «Светлановское» была одной из комиссий, на которые жаловались оппозиционеры.

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