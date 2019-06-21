«Яблоко» пожаловалось в прокуратуру на петербургские избиркомы, которые тайно назначают выборы

Партия «Яблоко» пожаловалась в Генпрокуратуру и Центризбирком на действия муниципальных избирательных комиссий Петербурга, скрывающих информацию о назначении выборов от оппозиционных кандидатов.

Ранее издание «Фонтанка» и телеграм-канал «Ротонда» сообщали, что треть городских муниципалитетов не сообщила своевременно о назначении выборов, что существенно сократило сроки подачи документов для кандидатов (документы можно подать в течение 20 дней с момента объявления муниципальных выборов). Кроме того, в муниципалитетах всячески затрудняют процедуру подачи документов, например, сокращают часы работы и устраивают искусственные очереди, писали СМИ.

Подобные случаи фиксировались, в частности, в муниципальных округах Сосновское, Светлановское, Гражданка, Московская застава, Кронверкское, Посадское, Аптекарский остров.

Партия «Яблоко», которая намерена выставить на муниципальных выборах 650 кандидатов, потребовала освободить от должности председателей муниципалитетов, допустивших нарушения, и продлить сроки подачи документов для кандидатов.