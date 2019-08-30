Минэкономразвития предложило предоставить россиянам возможность выкупить свой долг у банка. Со скидкой 97,2%

Министерство экономического развития предложило обязать банки предоставлять заемщикам возможность выкупать свои долги на тех же условиях, что их продают коллекторам. При этом должникам предполагается дать приоритетное право выкупа.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности». С проектом поправок ознакомился «Коммерсант».

Фактически, пишет издание, речь идет о списании кредита — просроченные задолженности физических лиц банки перепродают в среднем за 2,8% от их суммы.

Также Минэкономразвития предлагает разрешить должникам в любое время выкупить уже переданный третьему лицу долг по двукратной цене приобретения. В случае, если будет доказано, что продавец долга не предоставил должнику возможность приоритетного выкупа задолженности, то перекупить долг можно будет за половину заплаченной за него цены.

Кредиторы выступают категорически против поправок, полагая, что они фактически освобождают заемщика от исполнения обязательств и открывают путь к «потребительскому экстремизму», пишет «Коммерсант».

По данным Центробанка, в 2018 году долги россиян по кредитам выросли на 22,8% в годовом выражении. Объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 триллиона рублей, темпы роста задолженности стали самыми высокими за пять лет. Основной вклад в рост долгов, по данным ЦБ, внесли ипотека и необеспеченное потребительское кредитование.