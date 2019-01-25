Рост долгов россиян по кредитам стал рекордным за пять лет
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В 2018 году долги россиян по кредитам выросли на 22,8% в годовом выражении, следует из опубликованной ЦБ статистики. Объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 триллиона рублей. Это самые высокие темпы роста задолженности за пять лет, отмечает РБК.
В сообщении ЦБ отмечается, что домохозяйства «постепенно переходят от сберегательной модели поведения к увеличению потребления».
Основной вклад в рост долгов внесли ипотека и необеспеченное потребительское кредитование.