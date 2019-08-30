«Коммерсант»: часть украинцев, осужденных в России, не будут участвовать в обмене заключенными между Москвой и Киевом

Некоторые украинцы, осужденные в России, не будут участвовать в обмене заключенными между РФ и Украиной, сообщает «Коммерсант». Это Андрей Захтей, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка, которых судили по обвинению в подготовке диверсий в Крыму.

«Коммерсант» также сообщил рассматриваемые варианты обмена заключенными. Источник издания, близкий к переговорам, утверждает, что украинцев, осужденных в России, могут помиловать указом президента РФ Владимира Путина в обмен на помилованных россиян, осужденных на Украине.

Украинцев помилуют, если от них поступят обращения на имя Путина. При этом несколько человек, в том числе режиссер , отказались писать прошения о помиловании — это повлечет за собой признание вины. Если Сенцов не передумает, то его могут отправить на Украину отбывать наказание, назначенное российским судом, допускает «Коммерсант».

Украинцев, которые находятся под следствием в России, могут выслать на родину, чтобы там продолжили расследовать их дела. Так, в Киев могут передать уголовное дело 24 моряков, в Керченском проливе. Адвокаты моряков это не комментируют, опасаясь сорвать переговоры.

В московских СИЗО находятся около 30 украинцев, которых готовят к обмену на россиян, осужденных на Украине. В частности, в Москву для обмена доставили Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, осужденного по обвинению в шпионаже.