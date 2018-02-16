Украинцу Андрею Захтею дали шесть с половиной лет строгого режима за подготовку диверсии в Крыму

Судья Верховного суда Крыма Сергей Погребняк приговорил к шести с половиной годам строгого режима украинца Андрея Захтея. Он признан виновным в подготовке диверсий на полуострове в 2016 году.

Дело Захтея рассматривалось в особом порядке, так как летом 2017 года он пошел на сделку со следствием, признал вину и отказался от адвокатов. До этого он сообщал через адвокатов, что признательные показания были получены через пытки.