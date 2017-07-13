«Украинские диверсанты» пошли на сделку со следствием

Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов признали вину и пошли на сделку со следствием, пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Захтея Александра Попкова.

По словам Попкова, его клиенту давно предлагали признать вину и дать показания на себя. Адвокат рассказал «Коммерсанту», что Захтей отказался от услуг всех своих защитников, Аналогичное решение принял и другой фигурант дела о диверсиях в Крыму Дмитрий Штыбликов.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах подтвердил, что Захтей и Штыбликов подписали досудебные соглашения и признали вину с целью получения минимального наказания.