«Украинские диверсанты» пошли на сделку со следствием

Коммерсант
06:45, 13 июля 2017
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Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов признали вину и пошли на сделку со следствием, пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Захтея Александра Попкова.

По словам Попкова, его клиенту давно предлагали признать вину и дать показания на себя. Адвокат рассказал «Коммерсанту», что Захтей отказался от услуг всех своих защитников, Аналогичное решение принял и другой фигурант дела о диверсиях в Крыму Дмитрий Штыбликов.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах подтвердил, что Захтей и Штыбликов подписали досудебные соглашения и признали вину с целью получения минимального наказания.

Защитник считает, что если Андрей Захтей отказался от адвокатов, значит, подписал досудебное соглашение. По его словам, Андрей Захтей, понимая, что дело «политическое» и что он «может получить очень большой срок», пытается найти «оптимальный вариант» для решения своих проблем. Взамен на соглашение ему могли предложить «большую скидку», считает Александр Попков.

Коммерсант
Андрей Захтей был арестован в августе 2016 года в составе группы, которая, по версии ФСБ, готовила взрывы на территории Крыма по заданию украинских спецслужб. Дмитрия Штыбликова задержали в Севастополе в ноябре 2016 года. В ФСБ считают, что он готовил диверсии на объектах Черноморского флота.
Первоначально «украинские диверсанты» признавали вину, но потом отказались от показаний. Андрей Захтей в начале 2017 года заявлял, что хочет отказаться от российского гражданства.
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