«Украинские диверсанты» пошли на сделку со следствием
Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов признали вину и пошли на сделку со следствием, пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Захтея Александра Попкова.
По словам Попкова, его клиенту давно предлагали признать вину и дать показания на себя. Адвокат рассказал «Коммерсанту», что Захтей отказался от услуг всех своих защитников, Аналогичное решение принял и другой фигурант дела о диверсиях в Крыму Дмитрий Штыбликов.
Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах подтвердил, что Захтей и Штыбликов подписали досудебные соглашения и признали вину с целью получения минимального наказания.
Защитник считает, что если Андрей Захтей отказался от адвокатов, значит, подписал досудебное соглашение. По его словам, Андрей Захтей, понимая, что дело «политическое» и что он «может получить очень большой срок», пытается найти «оптимальный вариант» для решения своих проблем. Взамен на соглашение ему могли предложить «большую скидку», считает Александр Попков.