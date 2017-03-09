«Украинский диверсант» Андрей Захтей попросил лишить его российского гражданства

Обвиняемый по делу «украинских диверсантов» Андрей Захтей написал заявление с просьбой лишить его российского гражданства, полученного в 2014 году в Крыму. Об этом «Медузе» сообщил его адвокат Александр Попков.

«В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России, в отсутствии демократических ценностей и верховенства закона, в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны», — сказано в заявлении Захтея, адресованного управлению ФМС России по республике Крым (копия есть в распоряжении «Медузы»).

Попков пояснил, что у Андрея Захтея помимо российского есть украинское гражданство.

Закон «О гражданстве Российской Федерации» не позволяет выходить из гражданства обвиняемым по уголовным делам.