«Украинский диверсант» Андрей Захтей попросил лишить его российского гражданства

Обвиняемый по делу «украинских диверсантов» Андрей Захтей написал заявление с просьбой лишить его российского гражданства, полученного в 2014 году в Крыму. Об этом «Медузе» сообщил его адвокат Александр Попков.
«В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России, в отсутствии демократических ценностей и верховенства закона, в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны», — сказано в заявлении Захтея, адресованного управлению ФМС России по республике Крым (копия есть в распоряжении «Медузы»).
Попков пояснил, что у Андрея Захтея помимо российского есть украинское гражданство.
Закон «О гражданстве Российской Федерации» не позволяет выходить из гражданства обвиняемым по уголовным делам.
Андрей Захтей — один из фигурантов дела о подготовке терактов в Крыму, которые украинская разведка якобы планировала совершить на важнейших объектах крымской инфраструктуры. Он был арестован в августе 2016 года вместе с гражданином Украины Евгением Пановым и другими людьми.
Россия утверждает, что Панов и Захтей дали признательные показания; были опубликованы видеозаписи, на которых они и другие фигуранты дела рассказывали о подготовке преступлений. Позже оба обвиняемых заявили, что дали показания под давлением, и обвинили ФСБ в пытках.
Власти Украины отрицают как причастность к подготовке терактов в Крыму, так и связь задержанных по этим делам с разведкой. Советник МВД Украины Антон Геращенко заявил, в частности, что Андрей Захтей был дважды судим, и «если и агент, то точно не украинских спецслужб».
О предотвращении терактов в Крыму ФСБ сообщила 10 августа. По сообщению спецслужбы, в ночь на 7 и 8 августа «украинские диверсанты» пытались прорваться на территорию полуострова, в боестолкновениях с ними погибли сотрудник ФСБ и российский военнослужащий.
11 августа украинская разведка заявила, что в Крыму произошла перестрелка между российскими военными и пограничниками ФСБ. Позже в СМИ появилась информация, что в ночь на 7 августа в районе Армянска двое мирных жителей были ранены «группой пьяных российских десантников».