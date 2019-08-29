Петицию против остановки работы британского парламента подписали за сутки более миллиона человек

Петиция против приостановки работы парламента Великобритании набрала более миллиона подписей менее чем за сутки.

Документ был размещен на сайте Вестминстера после того, как премьер-министр страны Борис Джонсон принял решение приостановить текущую сессию парламента до 14 октября. Королева Великобритании Елизавета II поддержала его предложение. Противники премьер-министра считают, что таким образом Джонсон пытается помешать депутатам заблокировать без договора.

По закону правительство обязано ответить на любую петицию, собирающую более 10 тысяч подписей. Парламент должен провести дебаты по петициям, набирающим более 100 тысяч подписей.

Вечером 28 августа в Лондоне и других городах Великобритании начались акции протеста из-за решения премьера.