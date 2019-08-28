Суд отправил на принудительное лечение жителя Сургута, пытавшегося угнать самолет в Афганистан

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отправил на принудительное лечение жителя Сургута Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона самолета Сургут-Москва в Афганистан.

В январе пассажир рейса «Аэрофлота» Сургут — Москва Павел Шаповалов потребовал направить лайнер в Афганистан, заявив, что у него есть оружие. Самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске. Никто не пострадал.

Шаповалова задержали. СК опубликовал видео допроса мужчины, на котором тот не смог объяснить свои действия, заявив лишь, что ему «не надо было лететь» в Афганистан. Следствие заявило, что у Шаповалова не было оружия.

Мужчине было предъявлено обвинение в . Он признал вину. В июне 2019 года экспертиза пришла к выводу, что Шаповалов невменяем.

«Аэрофлот» оценил ущерб от действий обвиняемого в 2,4 миллиона рублей.