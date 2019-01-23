Днем 22 января через полчаса после вылета из Сургута в Москву один из пассажиров рейса «Аэрофлота» сказал стюардессе, что у него есть оружие и «плохо будет всем», поэтому самолет надо развернуть на Афганистан. Пилот принял решение экстренно сесть в Ханты-Мансийске под предлогом дозаправки. Угрожавший применить оружие оставался на месте, смотрел в иллюминатор и в итоге уснул. После посадки самолета мужчину разбудили, задержали и вывели. Большинство пассажиров не знали, что речь шла об угоне: «Нам раздали ужин и самолет начал резко поворачивать обратно». По версии СК, Шаповалов «пытался прорваться в кабину пилотов», хотя стюардессы об этом ничего не говорили. Никакого оружия при нем не было. Шаповалова обвинили в угоне самолета. В крови задержанного не было следов наркотиков и алкоголя, ему назначена психиатрическая экспертиза. На допросе Шаповалов не смог объяснить свои действия: «Не так все просто, как кажется с первого раза».

Фото в анонсе: СК / Sputnik / Scanpix / LETA