«Если честно, мне туда не надо было лететь». СК опубликовал видео допроса подозреваемого в попытке угнать самолет в Афганистан

СК опубликовал фрагменты видеозаписи допроса Павла Шаповалова, который 22 января потребовал от пилотов рейса Сургут — Москва направить самолет в Афганистан.

В опубликованном ролике Шаповалов не объясняет свои действия, однако признается, что ему «не надо было лететь» в Афганистан. На вопрос, «при чем здесь Афганистан» он ответил, что, по его мнению, «не так все просто, как кажется с первого раза».

В СК отметили, что у Шаповалова с собой не было оружия или взрывчатки.

Видео допроса Павла Шаповалова

Павел Шаповалов был задержан после того, как, находясь на борту рейса Сургут — Москва, потребовал направить самолет в Афганистан. Пилоты посадили самолет в Ханты-Мансийске. СК возбудил уголовное дело об угоне самолета; наказание по этой статье — от семи до 12 лет лишения свободы.