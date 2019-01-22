Обновление. После посадки в Ханты-Мансийске предполагаемый нарушитель не задержан и находится с остальными пассажирами на борту, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.

Пассажир рейса Сургут — Москва потребовал направить лайнер в Афганистан, рассказал «Интерфаксу» источник в диспетчерских службах.

Агентство не приводит номер рейса, но, судя по сервису Flightradar24, принадлежащий «Аэрофлоту» лайнер Boeing-737, который вылетел из Сургута в 13:00 по Москве, начал разворот на границе ХМАО и Свердловской области.

Представители Шереметьево, куда направлялся самолет, подтвердили каналу «360», что развернули рейс в Ханты-Мансийск.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что «на борту произошел факт хулиганства». Пассажир, по данным «Интерфакса» задержан, отмечается, что он может быть психически нездоров. По данным источника РИА Новости, это 41-летний мужчина.