Илью Яшина задержали после четвертого ареста

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин задержан полицией на выходе из спецприемника, где он отбывал четвертый за месяц административный арест, сообщает «МБХ медиа».

Илью Яшина задержали сразу же после четвертого ареста Meduza

Политик находится под стражей с 29 июля. В предыдущий раз его отправили под арест из-за призывов выйти на акцию за свободные выборы на Трубной площади 18 июля. До этого он отбывал наказание за организацию протестной акции 14 июля около Мосгоризбиркома.

Илья Яшин вместе с другими оппозиционными кандидатами баллотировался в депутаты Мосгордумы, но получил отказ в избиркоме. Независимые кандидаты утверждают, что подписи за их выдвижение были признаны недействительными по политическим мотивам. С середины июля в Москве по призыву незарегистрированных депутатов проходят акции протеста за свободные и честные выборы.

27 августа Верховный суд признал законным отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину и другим оппозиционным кандидатам.