Илью Яшина задержали после четвертого ареста
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин задержан полицией на выходе из спецприемника, где он отбывал четвертый за месяц административный арест, сообщает «МБХ медиа».
Политик находится под стражей с 29 июля. В предыдущий раз его отправили под арест из-за призывов выйти на акцию за свободные выборы на Трубной площади 18 июля. До этого он отбывал наказание за организацию протестной акции 14 июля около Мосгоризбиркома.
Илья Яшин вместе с другими оппозиционными кандидатами баллотировался в депутаты Мосгордумы, но получил отказ в избиркоме. Независимые кандидаты утверждают, что подписи за их выдвижение были признаны недействительными по политическим мотивам. С середины июля в Москве по призыву незарегистрированных депутатов проходят акции протеста за свободные и честные выборы.
27 августа Верховный суд признал законным отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину и другим оппозиционным кандидатам.