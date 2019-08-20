Илью Яшина арестовали в четвертый раз за месяц

Троицкий районный суд Москвы арестовал на 10 суток политика Илью Яшина, сообщает «МБХ медиа». Его поместили под арест из-за призывов выйти на акцию за свободные выборы на Трубной площади 18 июля.

Это четвертый административный арест Ильи Яшина за месяц. Политик находится под стражей с 29 июля.

Илья Яшин — один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. С середины июля по призыву Яшина и других оппозиционеров в Москве проходят акции протеста за свободные выборы.