Мосгорсуд отказался допустить Илью Яшина на выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ зарегистрировать Илью Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Для участия в заседании Мосгорсуда, которое прошло утром в пятницу, Яшина доставили из спецприемника, где он отбывает административный арест.

В суде пояснили, что в иске Яшину отказано из-за того, что он пропустил срок для подачи административного искового заявления такой категории.

Для регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Илье Яшину, возглавляющему муниципальный округ Красносельский, не хватило 76 подписей избирателей, которые бы избирком признал достоверными.

В регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы на основании нехватки достоверных подписей было отказано другим независимым кандидатам, включая Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь и Ивана Жданова.

В Москве с середины июля еженедельно проходят акции протеста (как согласованные, так и несогласованные), участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы. За нарушение порядка проведения митингов Яшин, Гудков и ряд других кандидатов, были отправлены под административный арест.