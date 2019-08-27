Верховный суд признал законным отказ Яшину, Русаковой и Янкаускасу в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму

Верховный суд России отказал главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину в регистрации его кандидатом на выборы в Мосгордуму.

«В удовлетворении апелляционной жалобы Яшина на решение Мосгорсуда отказано», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Также отклонены аналогичные жалобы других кандидатов — Елены Русаковой и Константина Янкаускаса.

В Москве с середины июля еженедельно проходят акции протеста (как согласованные, так и несогласованные), участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы. Большинство несогласованных акций сопровождались массовыми задержаниями. На согласованную акцию — 10 августа на проспекта Сахарова — пришли, по данным «Белого счетчика», более 60 тысяч человек, по данным МВД, — около 20 тысяч.

Избиркомы снимали независимых кандидатов с выборов, указывая, что те предоставили слишком много недействительных подписей в свою поддержку. Сами кандидаты указывали на непрозрачность и необъективность проверок, в результате которых подписи были забракованы.