Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей России. За год он обновился на треть, но на первом месте снова Гуцериевы

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых богатых семей России. В этом году топ-10 самых успешных предпринимательских династий страны обновился на треть, но сумела сохранить первое место.

Совокупное состояние Гуцериевых издание оценивает в 5,65 миллиарда долларов (годом ранее — 5,97 миллиарда долларов). Гуцериевы возглавили рейтинг четвертый год подряд.

Второе место вновь заняли с состоянием 5,18 миллиарда долларов, на третьем месте разместились с 2,8 миллиардами долларов.

Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил 1,16 миллиарда долларов, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список, пишет Forbes. В рейтинг, например, не попали Зия и Магомед Магомедовы, находящиеся под арестом, а также семья Шамаловых.

Новыми участниками списка самых богатых семей России стали Евтушенковы (АФК «Система»), Линники («Мираторг») и Михайловы (Группа «Черкизово»).

В список богатейших семей России по версии Forbes входят только те, кто зарабатывает частным порядком, не будучи госслужащими. Отдельно издание составляет список самых богатых родственников чиновников.