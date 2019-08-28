Forbes опубликовал рейтинг самых богатых семей России. За год он обновился на треть, но на первом месте снова Гуцериевы
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых богатых семей России. В этом году топ-10 самых успешных предпринимательских династий страны обновился на треть, но семья Гуцериевых сумела сохранить первое место.
Совокупное состояние Гуцериевых издание оценивает в 5,65 миллиарда долларов (годом ранее — 5,97 миллиарда долларов). Гуцериевы возглавили рейтинг четвертый год подряд.
Второе место вновь заняли Ротенберги с состоянием 5,18 миллиарда долларов, на третьем месте разместились Шаймиевы с 2,8 миллиардами долларов.
Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил 1,16 миллиарда долларов, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список, пишет Forbes. В рейтинг, например, не попали Зия и Магомед Магомедовы, находящиеся под арестом, а также семья Шамаловых.
Новыми участниками списка самых богатых семей России стали Евтушенковы (АФК «Система»), Линники («Мираторг») и Михайловы (Группа «Черкизово»).
В список богатейших семей России по версии Forbes входят только те, кто зарабатывает частным порядком, не будучи госслужащими. Отдельно издание составляет список самых богатых родственников чиновников.