Forbes составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых жен российских госчиновников. Рейтинг составлен на основе данных, указанных в декларациях о доходах госслужащих за 2016 год.

Первое место в списке заняла супруга президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина с доходом 2,351 миллиарда рублей. Гульсина Минниханова, в числе прочего, является совладелицей компании «Лучано», которой принадлежат отель, спа-комплекс, ресторан и фитнес-клуб в Казани. Задекларированный доход президента Татарстана в 2016 году составил 7,5 миллиона рублей.

На второй строчке разместилась супруга депутата Улан-Удэнского городского совета Раиса Бредний, заработавшая за год 1,924 миллиарда рублей. Бредний является управляющим директором компании «Титан», владеющей сетью продуктовых магазинов. Ее супруг, возглавляющий эту компанию, за год задекларировал доход в 903 миллиона рублей.

Третье место досталось жене губернатора Брянской области Ольге Богомаз, которая является совладелицей фермерского хозяйства, производящего картофель. Ее доход в 2016 году составил 864 миллиона рублей. Губернатор Брянской области отчитался о доходе в 3,6 миллиона рублей.

На четвертом месте в рейтинге расположилась супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова с доходом в 848,5 миллиона рублей. Игнатова, сообщает Forbes, акционер банка МФК. Чемезов в 2016 году заработал 210 миллионов рублей.

Замыкает пятерку самых богатых жен российских госчиновников Елена Некрасова — жена депутата Госдумы Александра Николаева. Некрасова — совладелица компаний, входящих в холдинг «Лидер Групп», задекларировала доход в 646 миллионов рублей, ее супруг — 4,9 миллиона рублей.