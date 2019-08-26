Сбербанк стал совладельцем Rambler Group

Сбербанк объявил о закрытии сделки с , в рамках которой госбанк получил 46,5% акций холдинга в обмен на инвестиции.

Инвестиции Сбербанка в капитал медиагруппы пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ, сказано в сообщении банка.

Размер инвестиций не уточняется. РБК ранее сообщал со ссылкой на источники, что Сбербанк готов инвестировать 9-11 миллиардов рублей.

«В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group», — сообщили в банке. Там отметили, что сделка затрагивает онлайн кинотеатр Оkkо, более 30 сайтов (например, Lenta.Ru, Gazeta.Ru и LiveJournal.com), сервис «Рамблер.Касса» и кинотеатр «Художественный».

Сбербанк — партнер «Яндекса» и Mail.Ru Group. Также банк ведет переговоры о покупке доли 2ГИС и собирается создать совместное предприятие с «Союзмультфильмом».